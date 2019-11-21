Госдума одобрила отмену ограничений по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ

Госдума приняла в третьем чтении поправку в закон «Об образовании», предусматривающую отмену возрастных ограничений для нахождения на посту ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Принятые нововведения позволят президенту России Владимиру Путину оставить 80-летнего Виктора Садовничего и 60-летнего Николая Кропачева во главе МГУ и СПбГУ соответственно без ограничения по возрасту.

Сегодня, согласно Трудовому кодексу, предельный возраст для пребывания на посту ректора вуза составляет 65 лет, но по решению ученого совета учебного заведения он может остаться на должности до 70 лет. Для руководителей МГУ и СПбГУ предусмотрена процедура, согласно которой глава государства по особенному распоряжению может продлить допустимый возраст ректора до 80 лет.

В апреле ректору МГУ им. Ломоносова Виктору Садовничему исполнилось 80 лет. Президент уже дважды продлевал ему полномочия ректора МГУ, в последний раз это было в декабре 2014 года. Таким образом, по действующему закону в декабре 2019-го срок ректорства Садовничего должен быть завершен. МГУ он возглавляет с 1992 года.