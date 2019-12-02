Медведев предложил перевезти в Москву пострадавших в ДТП в Забайкалье

Медведев предложил перевезти в Москву пострадавших в ДТП в Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой при необходимости перевезти пострадавших при падении автобуса с моста в Забайкалье на лечение в Москву. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Если все-таки потребуется уже в той стадии, когда людей можно перевозить, тогда нужно будет это всё сделать — доставить в клиники, которые будут необходимы, для их выхаживания и выздоровления», — отметил глава правительства.

Так Медведев отреагировал на слова Голиковой о готовности принять пострадавших в столичных клиниках на совещании с вице-премьерами.

По словам Голиковой, 21 пострадавший находятся в лечебных учреждениях, из них не менее семи — в тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном. Медучреждения обеспечены необходимыми лекарствами, оборудованием и запасами крови.