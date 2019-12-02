Муж пострадавшей в Забайкалье беременной женщины сообщил о ее состоянии

Муж пострадавшей в Забайкалье беременной женщины сообщил о ее состоянии

Ребенка беременной пассажирки автобуса, упавшего с моста в Сретенском районе Забайкальского края, удалось сохранить. Об этом журналистам сообщил ее муж Александр Чернявский, передает местное издание «Чита! 19».

По его словам, в настоящее время женщина находится в реанимации.

«У жены что-то незначительное с позвоночником. С ребенком сказали, все хорошо», — уточнил Чернявский, добавив, что его супруга находится на шестом месяце беременности.

ДТП произошло в 15:00 (09:00 мск) 1 декабря в 60 км от Сретенска, когда автобус съехал с моста через реку Куэнга. По данным ГИБДД, у автобуса лопнуло переднее колесо.

В момент аварии в автобусе находились 44 пассажира. В результате погибли 19 человек, включая водителя, еще 21 человек пострадал. Власти Забайкалья пообещали выплатить по 1 млн руб. семьям погибших.