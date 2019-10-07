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Бывшее здание Минэка на Триумфальной площади выставили на продажу
Госкомпания «Дом.РФ» объявила аукцион по продаже комплекса зданий, который занимало Минэкономразвития на Триумфальной площади. Это первый аукцион по продаже зданий федеральных министерств, переехавших в «Москва-Сити» в этом году
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

АО «Дом.РФ» объявило аукцион по продаже зданий и помещений на 1-й Тверской-Ямской ул. и 1-й Брестской ул, которые до весны 2019 года занимало Министерство экономического развития. В лот вошел комплекс зданий общей площадью 29,5 тыс кв. м, выходящий главным фасадом на Триумфальную площадь. Начальная цена продажи определена в 2,8 млрд руб, следует из аукционной документации. Торги пройдут на повышение с шагом в 30 млн руб. Прием заявок начался 7 октября и продлится до 6 ноября.

Здания построены в 1938–1940 годах для Наркомата вооружений по проекту архитекторов Чечулина и Орлова.

«Дом.РФ» получил агентские полномочия по продаже всех зданий, которые освободились в рамках переезда в башню «IQ-квартал» в «Москва-Сити» трех ведомств — Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи.

На освободившиеся здания Минэкономразвития на Триумфальной площади претендовала Высшая школа экономики. Директор и руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью PwC Саян Цыренов говорил, что рыночная стоимость этого комплекса может составить до 5 млрд руб., в зависимости от состояния и отделки. Весной 2019-го премьер-министр Дмитрий Медведев запретил раздавать бесплатно освободившиеся здания министерств. Все они будут проданы для компенсации затрат на переезд в небоскреб, купленный за 25 млрд руб.

Согласно плану по проведению аукционов по объектам АО «Дом.РФ», до конца года также планируется объявить аукционы по продаже бывшего комплекса Минэкономразвития на Овчинниковской набережной, здания Минпромторга в Китайгородском проезде и помещений Минкомсвязи на Тверской. Общая площадь этих зданий составляет 75 тыс кв. м. Сейчас эти объекты готовятся к реализации, указано в документах «Дом.РФ». Начальная цена продажи зданий не обозначена.

РБК направил запрос в «Дом.РФ».

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, Москва-Сити, Минэкономразвития
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