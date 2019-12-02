В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова

В Крыму исключают возможность обсуждения возвращения полуострова в состав Украины. Об этом заявил РБК сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Так он прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского о проведении переговоров по Крыму с участием Вашингтона и Москвы.

«Каким боком США могут помочь Украине в решении вопроса по Крыму? Какое отношение США имеют к Крыму?» — сказал он.

По словам Цекова, вне зависимости от того, какое влияние Соединенные Штаты оказывают на Европу, помочь Зеленскому решить вопрос с полуостровом могут те, кто имеет влияние в Крыму. «А на Крым имеет влияние только одна Россия. И Зеленский может решать этот вопрос только с Россией, причем не на предмет возвращения его в состав Украины, а на предмет признания Крыма составной частью России. Это процесс уже безвозвратный», — добавил сенатор.