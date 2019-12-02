Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 64,41 (+0,33) Quote, 15:59
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 70,97 (+0,43) Quote, 15:59
Без определенного места сожительства: шеринг на рынке недвижимости Тренды, 17:18 Миллер назвал историческим событием запуск «Силы Сибири» Бизнес, 17:17 СК назвал возможный мотив убийства ребенка в Екатеринбурге Общество, 17:08 Поисковый центр: приложение для поиска пропавших людей Партнерский материал, 16:58 В Забайкалье задержали первого подозреваемого по делу о ДТП с автобусом Общество, 16:57 Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17 Общество, 16:55 Как заинтересовать поколение Z: четыре главных правила Pro, 16:54 Дед Мороз назвал свой подарок Путину на Новый год Общество, 16:49 В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова Политика, 16:44 Глава ДНР предложил сделать русский единственным госязыком в республике Общество, 16:39 Умножение делением: что может дать обычным людям шеринг в сфере b2b Тренды, 16:38 Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева Спорт, 16:35 Почему халвинг не повлияет на курс Bitcoin Крипто, 16:33 Выгодное приложение: что власти предложат бизнесу вместо онлайн-касс Партнерский материал, 16:28
Политика ,  
0 
В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова

В Крыму исключают возможность обсуждения возвращения полуострова в состав Украины. Об этом заявил РБК сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Так он прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского о проведении переговоров по Крыму с участием Вашингтона и Москвы.

«Каким боком США могут помочь Украине в решении вопроса по Крыму? Какое отношение США имеют к Крыму?» — сказал он.

По словам Цекова, вне зависимости от того, какое влияние Соединенные Штаты оказывают на Европу, помочь Зеленскому решить вопрос с полуостровом могут те, кто имеет влияние в Крыму. «А на Крым имеет влияние только одна Россия. И Зеленский может решать этот вопрос только с Россией, причем не на предмет возвращения его в состав Украины, а на предмет признания Крыма составной частью России. Это процесс уже безвозвратный», — добавил сенатор.

Политика
Зеленский предложил привлечь США к обсуждению темы Крыма

Цеков отметил, что Зеленскому следует думать скорее о том, как «снять раз и навсегда» вопрос Крыма и выстраивать «нормальные отношения» с Россией.

Зампредседателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс также считает, что никто не сможет помочь Киеву с возвращением республики в состав Украины.

«Потому что Крым является составной частью России. И Крым вошел в состав Российской Федерации по волеизъявлению крымчан. Это главная позиция, которая определяет нахождение Крыма в составе России», — прокомментировал он РБК заявление Зеленского.

Фикс заявил, что перед Киевом на предстоящем саммите «нормандской четверки» стоит задача «доказать свою состоятельность» по реализации минских соглашений.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Gazeta Wyborcza предложил привлечь к переговорам по Крыму США. В Кремле ответили, что вопрос с возвращением полуострова не подлежит обсуждению ни в одном из форматов.

Теги: Владимир Зеленский, Крым, Украина, Россия, новости РБК
Материалы по теме
Зеленский предложил привлечь США к обсуждению темы Крыма
Политика
Кремль заявил о готовности Путина дать ответ Зеленскому на вопрос о Крыме
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter