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Зеленский предложил привлечь США к обсуждению темы Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могли бы помочь Киеву вернуть Крым. Об этом он заявил в интервью Gazeta Wyborcza, передает «РБК-Украина».

«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США», — цитирует Зеленского «РБК-Украина».

По словам украинского лидера, помимо Вашингтона в обсуждении вопроса должны участвовать Украина и Россия.

Зеленский отметил, что планирует поднять эту тему в ходе саммита «нормандской четверки» 9 декабря, в случае если другие участники встречи позволят затронуть вопрос Крыма. «Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», — заключил он.

В Кремле уже отреагировали на слова Зеленского. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не готова обсуждать Крым в каком-либо формате. При этом он отметил, что Владимир Путин в ходе саммита может дать «развернутые и последовательные ответы» Зеленскому в том, что касается полуострова.

9 декабря в Париже пройдут переговоры лидеров стран «нормандской четверки», где стороны планируют обсудить план по урегулированию конфликта в Донбассе. В Кремле ранее неоднократно заявляли, что тема принадлежности Крыма для Москвы «закрыта навсегда».

Теги: Крым, Украина, Владимир Зеленский
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