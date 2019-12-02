Зеленский предложил привлечь США к обсуждению темы Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могли бы помочь Киеву вернуть Крым. Об этом он заявил в интервью Gazeta Wyborcza, передает «РБК-Украина».

«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США», — цитирует Зеленского «РБК-Украина».

По словам украинского лидера, помимо Вашингтона в обсуждении вопроса должны участвовать Украина и Россия.

Зеленский отметил, что планирует поднять эту тему в ходе саммита «нормандской четверки» 9 декабря, в случае если другие участники встречи позволят затронуть вопрос Крыма. «Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», — заключил он.

В Кремле уже отреагировали на слова Зеленского. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не готова обсуждать Крым в каком-либо формате. При этом он отметил, что Владимир Путин в ходе саммита может дать «развернутые и последовательные ответы» Зеленскому в том, что касается полуострова.