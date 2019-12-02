СК показал видео задержания отца убитого в Екатеринбурге мальчика

Следственный комитет России опубликовал видеозапись задержания отца девятилетнего мальчика, тело которого было найдено в Екатеринбурге 27 ноября.

Видео: Следственный комитет РФ

На кадрах видно, как оперативники в гражданской одежде и форме спецназа полиции заводят мужчину в микроавтобус, а затем выводят его из автомобиля в здание.

Позже в помещении задержанного просят представиться и спрашивают, куда он направлялся. Мужчина отвечает, что хотел ехать к жене. Задержанному задают вопросы по поводу его детей. Голос за кадром спрашивает: «Вот это ваш сын?», а также выясняет, где второй ребенок. Мужчина в ответ говорит: «Вот этот только сын». Далее голос за кадром сообщает, что жена задержанного рассказала о двух сыновьях, мужчина молчит.

Затем следуют кадры работы эксперта-криминалиста, предположительно с места проживания ребенка.