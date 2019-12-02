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СК показал видео задержания отца убитого в Екатеринбурге мальчика

Следственный комитет России опубликовал видеозапись задержания отца девятилетнего мальчика, тело которого было найдено в Екатеринбурге 27 ноября.

Видео: Следственный комитет РФ

На кадрах видно, как оперативники в гражданской одежде и форме спецназа полиции заводят мужчину в микроавтобус, а затем выводят его из автомобиля в здание.

Позже в помещении задержанного просят представиться и спрашивают, куда он направлялся. Мужчина отвечает, что хотел ехать к жене. Задержанному задают вопросы по поводу его детей. Голос за кадром спрашивает: «Вот это ваш сын?», а также выясняет, где второй ребенок. Мужчина в ответ говорит: «Вот этот только сын». Далее голос за кадром сообщает, что жена задержанного рассказала о двух сыновьях, мужчина молчит.

Затем следуют кадры работы эксперта-криминалиста, предположительно с места проживания ребенка.

Об убийстве ребенка в Екатеринбурге стало известно 27 ноября. Его тело с признаками насильственной смерти было найдено в Чкаловском районе города. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии).

29 ноября СМИ сообщили о задержании родителей мальчика. Отца нашли в Уфе, мать находится в Белоруссии, следователи направят запрос о ее экстрадиции. Как писали СМИ, мать рассказала, что мальчик умер после насильственных действий со стороны отца, а мать помогла спрятать его тело.

Теги: Екатеринбург, убийство, ребенок, задержание
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
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