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СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика

Силовики задержали родителей девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Отца правоохранительные органы сегодня обнаружили в Башкирии», — сказал он.

Источник Znak.com уточнил, что мужчину задержали в Уфе. Мать ребенка находится в Белоруссии, по данным издания, следователи «направят запрос об экстрадиции ее в Россию». Издание пишет, что она сообщила также, что мальчик умер 5 ноября после «насильственных действий со стороны отца» и что она помогла спрятать тело.

По данным портала, было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство малолетнего лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии»).

РБК направил запрос в пресс-службу СУ СК по Свердловской области.

Об убийстве ребенка стало известно накануне. По одной из версий, он мог стать жертвой секты. ТАСС сообщал, что мальчика убили в квартире его матери в Чкаловском районе, но тело обнаружили в Ленинском районе Екатеринбурга. «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писала, что женщина проходила лечение в психиатрической больнице.

Факт убийства мальчика подтвердил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Теги: Екатеринбург, убийство, ребенок
Материалы по теме
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
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