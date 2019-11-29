СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика

Силовики задержали родителей девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Отца правоохранительные органы сегодня обнаружили в Башкирии», — сказал он.

Источник Znak.com уточнил, что мужчину задержали в Уфе. Мать ребенка находится в Белоруссии, по данным издания, следователи «направят запрос об экстрадиции ее в Россию». Издание пишет, что она сообщила также, что мальчик умер 5 ноября после «насильственных действий со стороны отца» и что она помогла спрятать тело.

По данным портала, было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство малолетнего лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии»).

РБК направил запрос в пресс-службу СУ СК по Свердловской области.