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В Домодедово усилили меры безопасности после анонимного «минирования»

Меры безопасности в аэропорту Домодедово усилены после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Как пояснили в аэропорту, при поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности, и этот случай не исключение. «После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности», — заявили в Домодедово.

Общество
В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что аэропорт получил анонимное сообщение о минировании. По словам собеседника агентства, эвакуация не проводилась, инцидент не сказался на расписании рейсов. Об этом также сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Подмосковья.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК посоветовали обратиться за комментарием в МВД.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК посоветовали обратиться за комментарием в Управление на транспорте МВД по ЦФО.

Ранее 2 декабря стало известно, что из-за письма о заложенном взрывном устройстве эвакуировали Лефортовский суд, а также Басманный суд. Кроме того, источники агентств говорили, что сообщения о минировании поступили в ГУМ и ТЦ «Афимолл Сити».

Теги: Домодедово, минирование, новости РБК
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