В Домодедово усилили меры безопасности после анонимного «минирования»

В Домодедово усилили меры безопасности после анонимного «минирования»

Меры безопасности в аэропорту Домодедово усилены после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Как пояснили в аэропорту, при поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности, и этот случай не исключение. «После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности», — заявили в Домодедово.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что аэропорт получил анонимное сообщение о минировании. По словам собеседника агентства, эвакуация не проводилась, инцидент не сказался на расписании рейсов. Об этом также сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Подмосковья.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК посоветовали обратиться за комментарием в МВД.