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В Киеве связали возобновление закупок газа в России с погашением долгов

Возобновление прямых закупок газа в России зависит от компенсации «Газпромом» долга перед «Нафтогазом Украины», наличие которого признано Стокгольмским арбитражем. С соответствующим заявлением выступил перед журналистами министр энергетики Алексей Оржель.

По его словам, арбитражные суды зафиксировали «соответствующие обязательства». Поэтому, если речь идет о прямых поставках газа, то власти Украины считают, что они связаны «непосредственно с компенсацией этих долгов», сказал министр (цитата по «Экономической правде»).

Оржель также выразил уверенность в том, что о транзите российского газа в Европу Киев и Москва договорятся. По его словам, следующий раунд переговоров может состояться уже 5 декабря.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания готова принять от «Газпрома» в счет погашения долга в $3 млрд соответствующий объем природного газа. По его словам, на такую сумму можно получить «очень много газа», и чтобы импортировать такой объем Украине нужны «годы».

Бизнес
«Нафтогаз» выразил готовность принять от «Газпрома» $3 млрд газом

Глава Минэнерго России Александр Новак, комментируя слова Витренко, сказал, что «Газпрому» и «Нафтогазу» нужно договариваться между собой. При этом о том, каким именно образом будет разрешена проблема задолженностей, он говорить отказался.

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение после того, как «Нафтогаз» подал иск против «Газпрома». Согласно решению, российская компания должна была выплатить Украине $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. В сумме выплат был учтен долг перед «Газпромом». Позже, в середине 2019 года, «Нафтогаз» сообщал, что общая задолженность по выплатам выросла и достигла $2,817 млрд в связи с начислением процентов за просрочку платежа.

Теги: Минэнерго Украины
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