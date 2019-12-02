«РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца

Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65–70 тыс. т, а стоимость его строительства может обойтись порядка в 300–400 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. РБК направил запрос в пресс-службу ВМФ.

Сейчас в составе Военно-морского флота (ВМФ) всего один авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» водоизмещением 59 тыс. т, сейчас он находится на ремонте. По словам собеседника агентства, средства на разработку нового российского авианосца не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений на 2018–2027 годы.

Как сказал источник агентства, Минобороны еще не утвердило ни одну из предлагаемых проектно-конструкторскими бюро концепций. Всего существует несколько проектов, в том числе те, которые были представлены на военно-морском салоне Невским ПКБ (авианосец «Ламантин») в текущем году.

Ранее на заседании Совета безопасности России президент России Владимир Путин поручил нарастить долю современного оружия в армии в ближайшие годы до 70%, уточнив, что на сегодняшний день этот уровень уже составляет 68%. По его словам, новая госпрограмма вооружений на срок до 2033 года должна предусматривать оснащение армии новыми беспилотными разведывательными и ударными летательными аппаратами, лазерными и гиперзвуковыми системами, а также роботизированными системами.