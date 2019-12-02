В Британии задержали сообщника лондонского террориста

Контртеррористическое подразделение полиции в графстве Уэст-Мидлендс на западе Великобритании задержало 34-летнего Назама Хуссейна, который был сообщником 28-летнего Усмана Хана, устроившего 29 ноября теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщают издания The Guardian и Daily Mirror со ссылкой на источники.

По данным The Guardian, в доме у Хуссейна был проведен обыск, а затем хозяина задержали по подозрению в подготовке теракта. В полиции, однако, заявили об отсутствии информации, которая подтверждает причастность Хуссейна к атаке, совершенной на Лондонском мосту.

По данным телеканала Sky News, Хуссейн — один из девяти сообщников Усмана Хана, осужденного в 2012 году за преступления, связанные с терроризмом. Он проходил по делу, за которое Хан был осужден на восемь лет: ему инкриминировали участие в деятельности террористической группировки, планировавшей нападение на Лондонскую фондовую биржу. В декабре прошлого года Хан вышел из тюрьмы и носил браслет, по которому его могла отслеживать полиция.

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в районе Лондонского моста днем 29 ноября. Ранения получили пять человек, двое из них умерли. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили нападавшего, он скончался на месте. Полиция нашла у него фальшивый пояс смертника и квалифицировала случившееся как теракт. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).