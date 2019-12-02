Патрушев назвал приоритет России в отношениях с Китаем

Долгосрочным приоритетом для России в отношениях с Китаем является укрепление партнерства, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Такое заявление он сделал на открытии двусторонних консультаций в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку в Пекине, передает «РИА Новости».

«Укрепление диалога с Китаем для нас — безусловный и долгосрочный приоритет, отвечающий задачам обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития», — сказал Патрушев.

Секретарь российского Совбеза также пригласил китайских партнеров принять участие в конференции по безопасности, которая пройдет в мае 2020 года в Калининградской области.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии заявил, что крепкие связи Москвы и Пекина не подвержены влиянию извне. Он также счел реалистичной задачей повышение товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд в год.