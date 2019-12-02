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Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Техасе

Легкомоторный самолет, следовавший из города Шугар-Ленд в Бэрни, разбился в районе международного аэропорта Сан-Антонио (штат Техас). В результате погибли три человека, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря. У самолета Piper PA 24 Comanche возникли проблемы с двигателем. Пилот по радиосвязи сообщил о проблемах и предпринял попытку посадить самолет в аэропорту Сан-Антонио. В итоге лайнер потерпел крушение в 140 метрах от взлетно-посадочной полосы, борт рухнул в коммерческом районе Сан-Антонио рядом с жилым комплексом.

Погибшие — двое мужчин и женщина, пострадавших нет. По факту случившегося Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование.

Ранее в начале ноября в Южной Калифорнии упал на дом одномоторный самолет Cirrus SR22. В результате ЧП погиб пилот.

Теги: Техас, крушение самолета, погибшие
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