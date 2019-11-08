В Калифорнии пилот погиб при падении легкомоторного самолета на дом

В Калифорнии пилот погиб при падении легкомоторного самолета на дом

Одномоторный самолет Cirrus SR22 упал на дом в американской Южной Калифорнии. В результате пилот погиб, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Федеральную авиационную администрацию США.

Представитель ведомства Иэн Грэгор рассказал, что инцидент произошел в городе Апленде, округ Сан-Бернардино.

Телеканал KTLA отмечает, что после крушения самолета в доме начался пожар. По данным властей, находившиеся в здании мужчина и его сын смогли выбраться и не получили травм. Телеканал CBS опубликовал в Twitter фото с места происшествия.

NBC News также показал видео с высоты птичьего полета, на котором видны последствия авиакрушения. На кадрах — обвалившаяся и обгоревшая часть крыши и внутренних помещений.