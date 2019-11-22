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При крушении легкомоторного самолета в Новой Зеландии погиб пилот

В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет Cessna 172. В результате катастрофы погиб пилот воздушного судна. Об этом сообщает полиция страны.

Инцидент произошел 21 ноября около 23:20 (13:20 мск) на берегу озеру Элсмир в 20 км от города Крайстчерч. На место крушения был направлен вертолет и наземные поисковые группы.

При обследования места падения самолета было обнаружено тело пилота. Местное издание Stuff со ссылкой на очевидцев катастрофы сообщает, что самолет падал без каких-либо видимых повреждений, пламени или дыма.

Самолет принадлежал Кентерберийскому аэроклубу и выполнял тренировочный полет. Погибший пилот был членом клуба. Кроме него в самолете никого не было. Расследованием происшествия занимается управление гражданской авиации.

26 октября в Пермоском крае с радаров пропал частный легкомоторный самолет Cessna 172. Обломки воздушного судна были найдены 28 октября в лесу в семи км от города Аннинск. Пилот самолета погиб.

Теги: Новая Зеландия, самолет, катастрофа
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