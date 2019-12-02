Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета

Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета

Трое спасателей погибли, когда летели на вертолете оказывать помощь пострадавшим от паводков во Франции. Вертолет потерпел крушение, сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны.

Вертолет департамента Гражданской безопасности Dragon 30 отправлялся на аэродром Ле-Люк-Ле-Канне в департаменте Вар, чтобы провести разведывательно-спасательную миссию. Однако связь с ним была утеряна.

Тела трех спасателей нашли возле города Ле Ров в департаменте Буш-дю-Рон в 01:30 по местному времени (03:30 мск).

Глава МВД Кристоф Кастанер выразил соболезнования семьям, родственникам и коллегам погибших. Ведомство также начало расследование крушения вертолета.