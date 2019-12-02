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Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета

Трое спасателей погибли, когда летели на вертолете оказывать помощь пострадавшим от паводков во Франции. Вертолет потерпел крушение, сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны.

Вертолет департамента Гражданской безопасности Dragon 30 отправлялся на аэродром Ле-Люк-Ле-Канне в департаменте Вар, чтобы провести разведывательно-спасательную миссию. Однако связь с ним была утеряна.

Тела трех спасателей нашли возле города Ле Ров в департаменте Буш-дю-Рон в 01:30 по местному времени (03:30 мск).

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Во Франции четыре человека погибли в результате паводков на юге страны

Глава МВД Кристоф Кастанер выразил соболезнования семьям, родственникам и коллегам погибших. Ведомство также начало расследование крушения вертолета.

Накануне синоптики объявили максимальный, красный, уровень погодной опасности на юго-востоке Франции — в департаментах Вар и Приморские Альпы. Причиной стали сильные дожди. Оранжевый уровень объявили в департаментах Ваклюз, Дроме и Альпах Верхнего Прованса. В конце ноября четыре человека погибли из-за паводков на юго-востоке Франции.

Теги: Франция, вертолеты, спасатели
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Во Франции четыре человека погибли в результате паводков на юге страны
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