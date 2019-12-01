На юго-востоке Франции ввели максимальный уровень опасности из-за ливней

В двух департаментах Вар и Приморские Альпы на юго-востоке Франции объявлен красный (максимальный) уровень погодной опасности из-за сильных дождей. Об этом сообщает метеорологическая служба страны Meteo France.

В этих департаментах ожидается выпадение обильных осадков. Утоняется, что почва уже полностью насыщена влагой из-за дождей, прошедших на прошлой неделе. Согласно прогнозам, на большей территории Вара должно выпасть от 50 до 100 мм осадков, а в Приморских Альпах около 50–80 мм.

Кроме того, оранжевый уровень погодной опасности объявлен еще в трех департаментах Франции: в Воклюзе, Дроме и Альпах Верхнего Прованса.

Ранее красный уровень опасности объявляли в Варе и Приморских Альпах 23 ноября. 24 ноября его понизили до оранжевого.

На прошлой неделе из-за паводков на юго-востоке Франции погибли четыре человека. По данным телеканала BFMTV, тела двух погибших нашли в коммунах Ле-Мюи и городе Кабасс. Позже спасательные службы обнаружили в коммуне Таннерон тела и машину еще двух погибших, которых ранее считали пропавшими без вести.