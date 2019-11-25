Во Франции четыре человека погибли в результате паводков на юге страны

Во Франции четыре человека погибли в результате паводков на юге страны

Из-за паводков на юго-востоке Франции погибли четыре человека. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Вар.

По данным телеканала, тела двух погибших были найдены в коммунах Ле-Мюи и городе Кабасс. Позже спасательные службы обнаружили в коммуне Таннерон тела и машину еще двух погибших, ранее считавшихся пропавшими без вести.

По данным спасателей, сейчас пропавшими без вести числятся еще два человека, в том числе 77-летний мужчина, исчезнувший во время наводнения в коммуне Сент-Антонен-дю-Вар. Вместе с тем, представитель спасательных служб отметил, что один из пропавших без вести мог исчезнуть по другим причинам.

Как сообщил префект департамента, 1700 человек находятся в различных центрах временного размещения, открытых властями департаментов Вар и Приморские Альпы.

23 ноября из-за дождей и наводнений в Варе и Приморских Альпах на юго-востоке Франции объявили красный уровень метеоопасности. 24 ноября его понизили до оранжевого.