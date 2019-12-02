Четверо пострадавших в ДТП в Забайкалье попали в реанимацию

Четверо пострадавших в ДТП в Забайкалье попали в реанимацию

Четверо пострадавших в аварии с автобусом в Забайкальском крае находятся в реанимации в больнице Читы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава. Всего в ДТП пострадали 19 человек и еще 19 погибли.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что шестерых раненых доставили в краевую клиническую больницу в Чите на двух вертолетах. Главный врач медучреждения Виктор Шальнев рассказал, что троих госпитализировали в реанимацию, а остальным оказывают медицинскую помощь в стационарах.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а пять — в среднем. По его словам, ситуация находится на контроле Минздрава России и вице-премьера Татьяны Голиковой.

Родственники погибших и пострадавшие могут рассчитывать на выплаты в размере 2,025 млн руб., рассказали в страховой компании СОГАЗ. Для этого им нужно обратиться с письменным заявлением в ближайший офис страховщика.