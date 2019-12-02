Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Четверо пострадавших в ДТП в Забайкалье попали в реанимацию Общество, 03:33 Саакашвили назвал свой отъезд из Грузии ошибкой Политика, 02:55 Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки Политика, 02:49 Сооснователница модного издания Buro 24/7 сообщила о своей редкой болезни Общество, 02:19 Минобороны заявило о создании радиолокационного поля вокруг России Политика, 01:59 РЖД начнет продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году Бизнес, 01:47 Португальцы стали трехкратными чемпионами мира по пляжному футболу Спорт, 01:31 Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26 Общество, 01:11 Гол Месси принес «Барселоне» победу за день до вручения «Золотого мяча» Спорт, 00:59 В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс Общество, 00:38 Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики Экономика, 01 дек, 23:59 Россияне обыграли японцев и завоевали бронзу ЧМ по пляжному футболу Спорт, 01 дек, 23:57 Во Франции попросили США прекратить навязывать свое оружие странам НАТО Политика, 01 дек, 23:44 Врачам для оставшейся без докторов ростовской больницы обещали по ₽1 млн Общество, 01 дек, 23:25
Общество ,  
0 
Четверо пострадавших в ДТП в Забайкалье попали в реанимацию

Четверо пострадавших в аварии с автобусом в Забайкальском крае находятся в реанимации в больнице Читы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава. Всего в ДТП пострадали 19 человек и еще 19 погибли.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что шестерых раненых доставили в краевую клиническую больницу в Чите на двух вертолетах. Главный врач медучреждения Виктор Шальнев рассказал, что троих госпитализировали в реанимацию, а остальным оказывают медицинскую помощь в стационарах.

Общество
МЧС распространило видео с места ДТП с автобусом в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а пять — в среднем. По его словам, ситуация находится на контроле Минздрава России и вице-премьера Татьяны Голиковой.

Родственники погибших и пострадавшие могут рассчитывать на выплаты в размере 2,025 млн руб., рассказали в страховой компании СОГАЗ. Для этого им нужно обратиться с письменным заявлением в ближайший офис страховщика.

Глава Сретенского района края Алексей Закурдаев сообщил ТАСС, что родственники погибших также получат по 60 тыс. руб. на похороны.

Фотогалерея 
В Забайкалье пассажирский автобус упал с моста. Фоторепортаж

Авария произошла днем 1 декабря. Автобус, в котором находились 44 пассажира, съехал с моста через реку Куэнга в Сретенском районе региона. По данным Госавтоинспекции, у автобуса лопнуло переднее колесо. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Теги: Забайкалье, ДТП, автобус
Материалы по теме
Глава Забайкалья сообщил об исправных документах на разбившийся автобус
Общество
В МВД сообщили о гибели водителя при ДТП в Забайкалье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter