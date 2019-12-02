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Из предвыборной гонки в США выбыл 12-й демократ

Экс-конгрессмен от штата Пенсильвания Джо Сестак, который ранее выдвинул свою кандидатуру от Демократической партии, вышел из президентской предвыборной гонки. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я ценю поддержку, которую многие из вас оказали мне, становясь волонтерами, жертвуя средства и посещая встречи с избирателями. Буду скучать по возможности таким потрясающим образом познавать Америку», — написал он.

По словам политика, он горд за то, что принял участие в предвыборной гонке. «Это была попытка, наполненная неизмеримой мудростью, страстями, юмором и проницательностью для американского народа», — добавил он.

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Губернатор штата Вашингтон выбыл из предвыборной гонки в США

Джо Сестак был одним из последних демократов, присоединившихся к президентской гонке. Объявив о решении выйти из нее, он стал 12-м по счету демократом, кто отказался продолжать участие в борьбе за президентское кресло. Ранее такое же решение приняли бывший член сената Западной Вирджинии Ричард Оджеда, член палаты представителей от штата Калифорния Эрик Суолуэлл, сенатор от штата Аляска Майк Грейвел, бывший губернатор Колорадо Джон Хикенлупер, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, член палаты представителей от штата Массачусетс Сет Моултон, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, член палаты представителей от штата Огайо Тим Райан, мэр города Мирамар (штат Флорида) Уэйн Мессам и член палаты представителей от Техаса Бето О'Рурк.

При этом среди республиканцев о решении выйти из предвыборной гонки заявил лишь один кандидат — экс-губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Теги: предвыборная гонка, демократы
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