Саакашвили заявил о планах вернуться в Грузию в ближайшее время

Бывший грузинский президент и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил в интервью телеканалу Mtavari Arkhi, что в ближайшие месяцы собирается приехать в Грузию.

«Я собираюсь приехать в Грузию в ближайшие месяцы, в этом нет ничего секретного. Я чувствую себя хорошо на Украине, но теряю свою родину...» — сказал политик (цитата по Tabula).

По словам Саакашвили, по возвращении в Тбилиси он собирается заняться восстановлением государственности. «Я создатель современной грузинской государственности, я патриот. Однажды я пересек украинскую границу, власти угрожали арестовать меня. Сегодня я не боюсь приехать в Грузию», — добавил политик.

В мае 2015 года бывший президент Грузии (с 2004 по 2013 год) Михаил Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен губернатором Одесской области. Однако уже в ноябре 2016-го президент страны Петр Порошенко уволил его, после чего экс-лидер Грузии и Одесской области ушел в оппозицию и был лишен украинского гражданства. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах гражданство Украины Саакашвили вернули. Одновременно в Грузии в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел. Экс-президента обвиняют в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов.