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Саакашвили пообещал вернуться в Грузию по зову сторонников
Политика, 18:07
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Саакашвили пообещал вернуться в Грузию по зову сторонников
Во время протестов в Тбилиси к участникам митинга против итогов выборов с большого экрана обратился Михаил Саакашвили. Экс-президент пообещал вернуться в страну, если это потребуется для продолжения политической борьбы
Фото: РИА Новости

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, проживающий в Нидерландах после лишения украинского гражданства, выступил по Skype перед участниками протеста в центре Тбилиси. Политик заявил, что готов вернуться в страну, если его позовут, передает агентство «Новости-Грузия».

Протестная акация в центре Тбилиси проводится в знак несогласия с результатами выборов президента, на которых во втором туре победила Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта». Объединение «Сила в единстве», в которое входит 11 оппозиционных партий, результаты выборов не признало, потребовав нового голосования. На митинге также выдвигались требования о проведении досрочных парламентских выборов и реформе избирательной системы.

К участникам демонстрации Саакашвили обратился с большого экрана, установленного у здания парламента. «У нас все получится, наша борьба обязательно завершится полной победой. В этой борьбе, конечно же, я равный среди равных, я один из вас. У меня нет претензий на особую роль. Но я хочу, чтобы вы знали: как только я вам понадоблюсь и вы меня позовете, в ту же секунду я физически окажусь рядом с вами, рядом с вашими лидерами, рядом с нашей молодежью, появлюсь для Грузии, потому что каждый из нас должен положить свой кирпичик в нашу победу», — заявил он.

Происходящее в стране он назвал катастрофой. «Раньше мы говорили о возможной катастрофе — катастрофа произошла, поскольку в Грузии больше не существует института выборов… Они думают, что грузинский народ все проглотит и все простит — мы ничего не будем терпеть», — обратился он к митингующим.

Оппозиционные силы, которые организовали протестную акцию, поставили властям ультиматум, потребовав выполнить их требования до 16 декабря.

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По итогам подсчета 100% избирательных бюллетеней победу на выборах в Грузии одержала Зурабишвили, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта». Ей удалось заручиться поддержкой 59% избирателей. 40% набрал ее конкурент во втором туре Григол Вашадзе, поддерживаемый «Единым национальным движением» Саакашвили и рядом прочих оппозиционных партий.

Михаил Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год. После его поражения на выборах 2013 года он покинул страну. В Грузии его обвиняют в злоупотреблениях властью и преследовании политических оппонентов, против него заведено уголовное дело. С 2014 года Саакашвили принимал участие в политической жизни на Украине, а в мае 2015 года, через день после получения украинского гражданства, возглавил Одесскую областную администрацию. В декабре 2015 года из-за получения украинского паспорта Саакашвили был лишен гражданства Грузии.

На посту главы Одесской области Саакашвили оставался до ноября 2016 года. В этот период он вступил в конфликт с главой МВД Украины Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенко. После отставки Саакашвили создал партию «Рух новых сил» и провел ряд протестных акций в Киеве. В июле 2017 года Саакашвили был лишен и украинского паспорта по указу Петра Порошенко. С этого момента он является лицом без гражданства.

С декабря 2017 года Саакашвили проживает в Нидерландах. «Тут безумно скучно», — говорил он о своей жизни в Амстердаме в интервью украинскому телеканалу «1+1». На жизнь экс-президент Грузии зарабатывает лекциями. Также, по его словам, иногда финансовую поддержку ему оказывает мама.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Михаил Саакашвили , Тбилиси
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