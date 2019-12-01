В Новочеркасске начали поиск врачей в больницу после массового увольнения

В Новочеркасске начали поиск врачей в больницу после массового увольнения

Администрация Новочеркасска Ростовской области начала искать новых врачей в инфекционную больницу, сообщается на сайте правительства региона. В конце ноября из медучреждения уволились все врачи.

Власти проводят работу по привлечению в больницу врачей-инфекционистов. В правительстве сообщили, что им могут предоставить служебное жилье.

«Прорабатывается вопрос по единовременной выплате пришедшим специалистам из средств местного бюджета в размере одного миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

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