Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье Общество, 15:26 Лавров заявил о желании России понять Зеленского на встрече в Париже Политика, 15:12 Россияне остались без наград в гонках преследования на лыжном Кубке мира Спорт, 15:01 Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом» Общество, 14:56 Кремль назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Париже Политика, 14:49 Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки Общество, 14:47 Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи Общество, 14:38 Тренд будущего: колонизация Марса и коммерческое использование космоса РБК и Райффайзенбанк, 14:35 Сборная России победила в общекомандном зачете на ЧМ по прыжкам на батуте Спорт, 14:28 В Совфеде объяснили реакцию США на закон об иноагентах двойной моралью Политика, 13:55 В Петербурге умер дирижер Марис Янсонс Общество, 13:48 Спортсмен из Уганды побил мировой рекорд в беге на 10 км Спорт, 13:34 Здоровый эгоизм: как посвятить один день из семи только себе РБК и Renault, 13:32 В МЧС сообщили о ходе спасательной операции после ДТП в Забайкалье Общество, 13:20
Общество ,  
0 
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В сообщении указывается, что ранее в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» в стационаре были три врача. Двое из них, которым было более 70 лет, уволились в ноябре по собственному желанию. Еще один врач-инфекционист, заведующий отделением, ушел на больничный и также написал заявление об уходе.

В администрации отметили, что средний медицинский персонал учреждения продолжает работу по лечению пациентов, которые находятся в отделении больницы.

На время приостановления приема больных в Новочеркасске пациентов будут принимать в Аксае и Ростове-на-Дону. Детей с ОРВИ, пневмонией и ангиной переведут в детскую городскую больницу Новочеркасска.

В конце августа шестеро хирургов и трое врачей уволились из городской больницы в Нижнем Тагиле из-за низкой зарплаты и большой нагрузки. Позднее они вернулись к работе. В Минздраве пообещали «самые жесткие меры» из-за повышенной нагрузки врачей.

Теги: Новочеркасск, больница, увольнение
Материалы по теме
Скворцова заявила о возвращении к работе уволившихся на Урале хирургов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter