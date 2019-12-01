Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В сообщении указывается, что ранее в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» в стационаре были три врача. Двое из них, которым было более 70 лет, уволились в ноябре по собственному желанию. Еще один врач-инфекционист, заведующий отделением, ушел на больничный и также написал заявление об уходе.

В администрации отметили, что средний медицинский персонал учреждения продолжает работу по лечению пациентов, которые находятся в отделении больницы.

На время приостановления приема больных в Новочеркасске пациентов будут принимать в Аксае и Ростове-на-Дону. Детей с ОРВИ, пневмонией и ангиной переведут в детскую городскую больницу Новочеркасска.

В конце августа шестеро хирургов и трое врачей уволились из городской больницы в Нижнем Тагиле из-за низкой зарплаты и большой нагрузки. Позднее они вернулись к работе. В Минздраве пообещали «самые жесткие меры» из-за повышенной нагрузки врачей.