Глава МВД Украины ответил на слова Володина о притеснении нацменьшинств

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что Украина может потерять контроль над некоторыми областями из-за национализма и притеснения малых народов.

Аваков отметил, что такие заявления помогают украинцам «лучше понимать истинные стремления «русского мира». Он также посоветовал перечитывать их украинцам, которые являются «сторонниками всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим твердящим «мы [россияне и украинцы] один народ».

Ранее Володин, комментируя срыв выступления депутата от Крыма Руслана Бальбека украинской делегацией на форуме ООН в Женеве, заявил, что национализм и притеснение малых народов может спровоцировать выход из состава Украины некоторых областей. По словам Володина, прервав доклад представителя крымских татар, Киев в очередной раз показал свою нетерпимость к малым народам. Он отметил, что на Украине постоянно нарушаются права нацменьшинств — русских, венгров и поляков, в частности их право на язык.