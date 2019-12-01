Парламент Ирака принял отставку премьера

Парламент Ирака одобрил отставку премьер-министра страны Аделя Абдель Махди, сообщает телеканал Aljazeera.

Решение было принято в парламенте без голосования, поскольку процедура не предусмотрена Конституцией страны. Спикер Мухаммед аль-Халбуси сообщил, что парламентарии обратятся к президенту республики Бархаму Салеху, чтобы он выдвинул кандидатуру нового премьер-министра в соответствии с 76-й статьей Конституции Ирака.

Махди объявил о намерении уйти в отставку 29 ноября. Это решение он объяснил массовыми протестами, которые идут в Ираке с начала октября. Протестующие выступают против коррупции, безработицы и нищеты. По информации Bloomberg, из-за стычек с полицией с начала октября в стране погибли 30 человек. 30 ноября кабинет министров Ирака одобрил отставку Махди.



Адель Абдель Махди занял пост премьер-министра Ирака после парламентских выборов в 2018 году.