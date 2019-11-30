Кабинет министров Ирака одобрил отставку премьера страны

Кабинет министров Ирака одобрил отставку премьер-министра страны Абделя Махди. Об этом говорится в заявлении правительства, которое приводит Al Arabiya.

«Правительство сделало все возможное, чтобы ответить на требования протестующих и провести реформы, <...> и призывает парламент найти решения (для протестующих) на предстоящей сессии», — говорится в заявлении.

Махди 29 ноября сообщил, что намерен уйти в отставку со своего поста на фоне массовых протестов и беспорядков в стране. Однако парламент пока официально не утвердил его отставку.

Иракские протестующие позитивно восприняли планы Махди покинуть пост, передает Al Arabiya. Однако они требуют пересмотра политической системы, которая, по их словам, коррумпирована и заставляет их жить в нищете. Массовые протесты в Ираке продолжаются с начала октября.