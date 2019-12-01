Синоптики сообщили о влиянии гребня антициклона на погоду в Москве

В первый день календарной зимы в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Максимальная температура в Москве составит от нуля до минус 2 градусов, по области — от нуля до минус 3 градусов.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием гребня антициклона, благодаря чему постепенно распогодится», — пояснил Тишковец. Он отметил, что существенных осадков не ожидается. По словам эксперта, в столицу придет западный ветер 3–8 м/с, а атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст.

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 2 декабря. Это связано с гололедицей и порывистым ветром. Эксперты Гидрометцентра отмечали, что в первую неделю зимы возможна оттепель с небольшими осадками. 1 декабря температура в Москве днем составит минус 1–3 градуса, а 5 и 6 декабря может подняться до плюс 3 градусов.