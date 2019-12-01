Задержанный на двое суток самолет с туристами вылетел с Хайнаня в Казань

Задержанный на двое суток самолет с туристами вылетел с Хайнаня в Казань

Рейс авиакомпании IFly, задержанный почти на двое суток в аэропорту города Санья на китайском острове Хайнань, вылетел в Казань. Об этом со ссылкой на источник в казанском аэропорту сообщает «РИА Новости».

В сообщении указывается, что самолет ожидается в Казани в 12:25 мск.

Самолет с острова Хайнань должен был вылететь в Казань 29 ноября в 0:50 мск. Задержка произошла из-за позднего прибытия лайнера, который прежде не вылетел из китайского Нанкина, аэропорт которого закрыли на двое суток.

Вылета ожидали 245 пассажиров.

29 ноября рейс авиакомпании IFly Уфа — Хайнань задержали на 27 часов. В аэропорте Уфы РБК сообщали, что причиной стала техническая неисправность.