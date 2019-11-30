Рейс с российскими туристами из Китая задержали более чем на сутки

Рейс с российскими туристами из Китая задержали более чем на сутки

Авиакомпания IFly задержала рейс с российскими туристами из аэропорта китайского курорта Санья на острове Хайнань более чем сутки. Эта информация следует из онлайн-табло аэропорта Казани.

Пассажиры должны были вылететь из Китая 29 ноября в 00:50 (мск). Как сообщает ТАСС со ссылкой на казанский аэропорт, самолет ожидают 245 пассажиров. Задержка связана с поздним прибытием лайнера.

По данным онлайн-табло, воздушное судно с российскими туристами приземлится в из столице Татарстана в 11:40 (мск) в воскресенье, 1 декабря.

29 ноября самолет авиакомпании iFly, следовавший на остров Хайнань, задержали на 27 часов в аэропорту Уфы. Как сообщали РБК в пресс-службе международного аэропорта Башкирии, причиной задержки стала техническая неисправность лайнера.

