В Уфе более чем на сутки задержали рейс в Хайнань

В Уфе более чем на сутки задержали рейс в Хайнань

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самолет авиакомпании iFly, следовавший по маршруту Уфа — Санья, задержали на 27 часов в аэропорту столицы Башкирии из-за неисправности, сообщили РБК в пресс-службе международного аэропорта Уфы.

По информации пресс-службы, самолет должен был вылететь 28 ноября в 15:30 по местному времени (13:30 мск). Сейчас время вылета запланировано на 18:30 (16:30 мск) 29 ноября. Предварительное время задержки составляет 27 часов, уточнили в аэропорту.

В пресс-службе отметили, что на рейс зарегистрировались 343 пассажира. Сейчас авиакомпания предоставила им напитки, горячее питание и расселила в гостиницы города.

25 ноября из-за неисправности задержали вылет самолета SSJ100 авиакомпании «Якутия», который направлялся из Новосибирска в Нерюнгри. Вылета ожидали 57 пассажиров. Их не расселяли по гостиницам, поскольку задержка составила менее восьми часов.