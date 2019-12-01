Савченко сообщила об алчности Порошенко

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и жадным человеком. Об этом она заявила в эфире программы «Антиподы».

К такому выводу экс-депутат пришла после личной встречи с политиком. «Неприятно все: реакции, жадность, то, что он говорит. Я все поняла после того, как он рассказывал, что у нас там война, фронт, что его сын воевал», — сказала Савченко.

По ее словам, Порошенко, бывший тогда президентом Украины, со слезами на глазах сообщил ей о том, как «пожертвовал кровные 180 млн гривен на фронт». Савченко отметила, что удивилась его словам о «пожертвовании». По ее мнению, чем-то жертвовали все, кто-то даже отдал свою жизнь, а не деньги, о которых Порошенко «говорил с такой болью». «Я поняла, что он просто жадный, алчный», — сказала Савченко.

В октябре Савченко заявляла, что Порошенко «проиграл» Украину в 2015 году, подписав минские соглашения. По ее словам, после этого президент врал об их выполнении, в то время они в действительности не реализовывались.