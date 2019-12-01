Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Врачи объяснили повышенный риск заражения ВИЧ у женщин Общество, 09:59 Овечкин с хет-триком вошел в топ-5 самых результативных европейцев в НХЛ Спорт, 09:46 Савченко сообщила об алчности Порошенко Политика, 09:34 Российские военные моряки спасли рыбаков в Японском море Общество, 08:56 На Ямале при пожаре в жилом доме погибла семилетняя девочка Общество, 08:30 МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру Политика, 08:20 На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров Политика, 08:06 Семенович сообщила о своей болезни Общество, 08:02 В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек Общество, 07:00 В США при крушении самолета погибли девять человек Общество, 06:47 Китай обвинил комиссара ООН во вмешательстве из-за статьи о Гонконге Политика, 06:37 Американцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «черную пятницу» Общество, 06:35 Ученые сравнили риск смертности космонавта и среднего россиянина Общество, 06:05 Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ Общество, 05:46
Политика ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Савченко сообщила об алчности Порошенко

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и жадным человеком. Об этом она заявила в эфире программы «Антиподы».

К такому выводу экс-депутат пришла после личной встречи с политиком. «Неприятно все: реакции, жадность, то, что он говорит. Я все поняла после того, как он рассказывал, что у нас там война, фронт, что его сын воевал», — сказала Савченко.

По ее словам, Порошенко, бывший тогда президентом Украины, со слезами на глазах сообщил ей о том, как «пожертвовал кровные 180 млн гривен на фронт». Савченко отметила, что удивилась его словам о «пожертвовании». По ее мнению, чем-то жертвовали все, кто-то даже отдал свою жизнь, а не деньги, о которых Порошенко «говорил с такой болью». «Я поняла, что он просто жадный, алчный», — сказала Савченко.

В октябре Савченко заявляла, что Порошенко «проиграл» Украину в 2015 году, подписав минские соглашения. По ее словам, после этого президент врал об их выполнении, в то время они в действительности не реализовывались.

Теги: Надежда Савченко, Петр Порошенко
Материалы по теме
Савченко раскритиковала конгрессменов США после осуждения «Азова»
Политика
Савченко сообщила о начале украинизации России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter