В Подмосковье загорелся храм XVIII века

В подмосковной Балашихе загорелся храм Преображения Господня, сообщает пресс-служба управления МЧС по Московской области.

Пожар произошел вечером 30 ноября. Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 120 кв. м, позднее открытое горение удалось ликвидировать. По данным ведомства, никто не пострадал.

Храм расположен на территории усадьбы князей Голицыных Пехра-Яковлевское, он был построен в 1777-1783 годы и отреставрирован в 1996 году.

В конце августа в центре Москвы на Цветном бульваре загорелся Рождественский монастырь, построенный в XIV веке. Площадь возгорания составила около 400 кв. м. Как заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, пожар мог произойти в сестринском корпусе. О пострадавших не сообщалось.







