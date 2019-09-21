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Общество ,  
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В Крыму загорелся мужской монастырь

Под Алуштой произошел пожар в мужском Косьмо-Дамиановском монастыре. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что загорелась кровля одноэтажного здания с мансардой. Площадь пожара достигла 300 кв. м.

Спустя примерно полчаса пожар удалось локализовать силами 17 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Косьмо-Дамиановский мужской монастырь находится на территории Крымского заповедника примерно в 20 км от Алушты. Главной его святыней является Иерусалимская икона Божьей Матери, освященная на Афоне.

Теги: пожар, Алушта
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