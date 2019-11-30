Королева Елизавета выразила соболезнования жертвам теракта в Лондоне

Королева Великобритании Елизавета II выразила «глубочайшие соболезнования» жертвам и пострадавшим во время теракта на Лондонском мосту. Сообщение монарха публикует пресс-служба Букингемского дворца.

«Мы с принцем Филиппом были опечалены, узнав о теракте на Лондонском мосту. Мы посылаем наши мысли, молитвы и глубочайшие соболезнования всем тем, кто потерял близких и пострадал от вчерашнего ужасного насилия», — говорится в сообщении.

Кроме того, королева поблагодарила за работу полицию и экстренные службы, спасавшим жизни людей.

Инцидент на Лондонском мосту в центре британской столицы произошел днем 29 ноября. Мужчина с ножом напал на нескольких человек на улице. Его застрелили полицейские. На теле нападавшего был обнаружен муляж пояса смертника.