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В Гааге задержали 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом

Полиция Гааги задержала мужчину, который, по предварительным данным, причастен к нападению в центре города 29 ноября. Об этом полиция сообщила в своем Twitter.

Задержанный — 35-летний мужчина, у которого нет прописки и постоянного места жительства.

Телеканал Ruptly опубликовал видеозапись задержания. На кадрах видно, как несколько сотрудников правоохранительных органов удерживают на земле человека в темной одежде, затем поднимают его на ноги, сажают в полицейскую машину и увозят. Все происходит рядом с магазином на улице Гроте Маркстраат, недалеко от места нападения.

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Посольство заявило об отсутствии россиян среди раненых в Гааге

Инцидент рядом с торговым центром произошел 29 ноября в центре Гааги. Мужчина в сером спортивном костюме напал на прохожих с ножом, после чего скрылся на автомобиле.

По последним данным, в результате нападения пострадали три человека. Все они несовершеннолетние и уже выписаны из больницы. В посольстве России заявили, что среди них не было российских граждан.

В полиции заявили, что не считают случившееся террористическим актом.

Теги: Гаага, Нидерланды, задержание, нападение
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