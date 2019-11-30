В Гааге задержали 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом

В Гааге задержали 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом

Полиция Гааги задержала мужчину, который, по предварительным данным, причастен к нападению в центре города 29 ноября. Об этом полиция сообщила в своем Twitter.

Задержанный — 35-летний мужчина, у которого нет прописки и постоянного места жительства.

Телеканал Ruptly опубликовал видеозапись задержания. На кадрах видно, как несколько сотрудников правоохранительных органов удерживают на земле человека в темной одежде, затем поднимают его на ноги, сажают в полицейскую машину и увозят. Все происходит рядом с магазином на улице Гроте Маркстраат, недалеко от места нападения.

Инцидент рядом с торговым центром произошел 29 ноября в центре Гааги. Мужчина в сером спортивном костюме напал на прохожих с ножом, после чего скрылся на автомобиле.