Трое раненых при нападении с ножом в Гааге оказались несовершеннолетними

Трое раненых при нападении с ножом в Гааге оказались несовершеннолетними

Трое пострадавших при нападении мужчины с ножом в Гааге являются несовершеннолетними. Об этом сообщает городская полиция в своем аккаунте в Twitter.

В ведомстве отметили, что поддерживают связь с их родственниками. Раненых уже выписали из больницы, рассказали в полиции.

Неизвестный мужчина напал на людей с ножом в центре Гааги 29 ноября. Он скрылся с места происшествия и находится в розыске. По данным полиции, ему от 45 до 50 лет, и он был одет в серый спортивный костюм и черный шарф.

Полиция сообщала о трех пострадавших. Посольство России в Нидерландах выясняет у правоохранительных органов, есть ли среди раненых россияне.