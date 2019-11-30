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Посольство заявило об отсутствии россиян среди раненых в Гааге

Посольство России в Нидерландах предварительно заявило об отсутствии россиян среди пострадавших при нападении мужчины с ножом в Гааге.

«На данный момент среди пострадавших российских граждан нет». — сообщила РБК пресс-атташе посольства Ирина Григина.

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Инцидент произошел 29 ноября у магазина Hudson's Bay на улице Гроте Маркстраат в Гааге. Мужчина в возрасте 45–50 лет, одетый в серый спортивный костюм и черный шарф, совершил вооруженное нападение.

В результате было ранено три человека. Все пострадавшие являются несовершеннолетними. В полиции рассказали, что их уже выписали из больницы.

Теги: посольство, Гаага, нападение, пострадавшие, Россияне, новости РБК
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