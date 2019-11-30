Пашинян посетил Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 ноября с рабочим визитом посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). Об этом сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.

Вместе с Саакяном Пашинян побывал на нескольких участках границ с Азербайджаном, где пообщался с военными, ознакомился с ходом их службы и текущей ситуацией.

Президента и премьер-министра сопровождали начальник Генштаба вооруженных сил Армении Артак Давтян и министр обороны Нагорного Карабаха Карен Абрамян.

В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «народа Нагорного Карабаха» не существует как понятия и можно лишь говорить о населении региона.

В апреле президент России Владимир Путин призвал Алиева активнее общаться с Пашиняном по проблеме Нагорного Карабаха.