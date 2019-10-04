Президент Азербайджана не признал существование народа Нагорного Карабаха

Понятия «народ Нагорного Карабаха» не существует, можно говорить лишь о населении этого региона, которое состояло из армян и азербайджанцев, обладавших равными правами. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

Такое пояснение Алиев дал после своих слов о том, что армянский премьер-министр Никол Пашинян в последнее время часто говорит о решении конфликта, которое «было бы приемлемо народу Армении, Азербайджана и народу Нагорного Карабаха».

Алиев добавил, как передает азербайджанское агентство The First News, что устраивающее его страну решение заключается в восстановлении ее территориальной целостности, признанной всем миром, а также в возврате «беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли, в том числе и в Нагорный Карабах». Это, по его словам, соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН и Хельсинкскому заключительному акту.

В апреле между президентом Владимиром Путиным и Алиевым состоялся телефонный разговор, в котором российский лидер призвал коллегу активировать переговорный процесс между Баку и Ереваном. Он также выразил готовность посодействовать мирному решению нагорнокарабахской проблемы, в том числе — в формате Минской группы ОБСЕ. Беседа Путина с Алиевым прошла после встречи последнего с Пашиняном.