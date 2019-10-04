Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 65,13 (-0,31) Quote, 03 окт, 12:24
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,17) Quote, 03 окт, 12:24
Президент Эквадора ввел чрезвычайное положение из-за протестов Политика, 01:09 Президент Азербайджана не признал существование народа Нагорного Карабаха Политика, 00:44 «Краснодар» вслед за ЦСКА второй раз проиграл матч Лиги Европы Спорт, 00:43 Россия предложила взять паузу в работе первого комитета Генассамблеи ООН Политика, 00:31 Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн Общество, 00:07 Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет Экономика, 00:00 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 03 окт, 23:35 МИД Украины анонсировал новый «масштабный обмен» заключенными Политика, 03 окт, 23:28 Тренер ЦСКА объяснил поражение команды от аутсайдера чемпионата Испании Спорт, 03 окт, 23:26 Путин заявил о зеркальном ответе России при размещении ракет США в Азии Политика, 03 окт, 23:23 Патрушев пригласил преемника Болтона в Россию Политика, 03 окт, 23:10 В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия Общество, 03 окт, 23:03 Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд Бизнес, 03 окт, 23:00 Появилось видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ Политика, 03 окт, 22:57
Политика ,  
0 
Президент Азербайджана не признал существование народа Нагорного Карабаха

Понятия «народ Нагорного Карабаха» не существует, можно говорить лишь о населении этого региона, которое состояло из армян и азербайджанцев, обладавших равными правами. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

Такое пояснение Алиев дал после своих слов о том, что армянский премьер-министр Никол Пашинян в последнее время часто говорит о решении конфликта, которое «было бы приемлемо народу Армении, Азербайджана и народу Нагорного Карабаха».

Алиев добавил, как передает азербайджанское агентство The First News, что устраивающее его страну решение заключается в восстановлении ее территориальной целостности, признанной всем миром, а также в возврате «беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли, в том числе и в Нагорный Карабах». Это, по его словам, соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН и Хельсинкскому заключительному акту.

Политика
Путин призвал Алиева активнее общаться с Пашиняном по Нагорному Карабаху

В апреле между президентом Владимиром Путиным и Алиевым состоялся телефонный разговор, в котором российский лидер призвал коллегу активировать переговорный процесс между Баку и Ереваном. Он также выразил готовность посодействовать мирному решению нагорнокарабахской проблемы, в том числе — в формате Минской группы ОБСЕ. Беседа Путина с Алиевым прошла после встречи последнего с Пашиняном.

В начале 1990-х годов Азербайджан потерял контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов из-за конфликта с армянским населением региона, а также Арменией. В 1994 году страны установили режим прекращения огня. Баку не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Переговоры о поисках путей мирного урегулирования идут при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Россия, Франция и США являются сопредседателями группы.

Теги: Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, «Валдай»
Материалы по теме
Путин призвал Алиева активнее общаться с Пашиняном по Нагорному Карабаху
Политика
Нагорный Карабах заявил об атаке азербайджанского беспилотника
Политика
В Нагорном Карабахе проголосовали за альтернативное название республики
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter