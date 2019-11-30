Владельцы «Абрау-Дюрсо» отреагировали на гибель сотрудника компании

Владелец «Абрау-Дюрсо» Павел Титов выразил соболезнования родным и близким погибшего в авиакатастрофе сотрудника компании Юрия Королева. Об этом он написал в своем Instagram.

«Мы потеряли члена нашей большой и дружной абрауской семьи», — пишет Титов. Он назвал Королева пилотом с огромным опытом и профессионалом своего дела, а также выразил надежду, что следствие разберется в причинах крушения вертолета.

Его отец бизнес-омбудсмен Борис Титов на своей странице в Facebook назвал погибшего отличным пилотом и сообщил, что «ясно уже сейчас: он ни в чем не виноват, техническая проблема». По словам Титова-старшего, разбившийся вертолет ранее был на длительном ремонте и прошел все тесты.

Вертолет Robinson потерял управление и упал рядом с поселком Дюрсо в Краснодарском крае утром 30 ноября. Его пилотировал руководитель некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев. Он погиб, на борту воздушного судна больше никого не было.