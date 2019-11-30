Общество , 30 ноя, 15:29
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Комиссия МАК начала расследование крушения вертолета на Кубани
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин крушения вертолета на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба МАК.
Вертолет Robinson разбился в Краснодарском крае около поселка Абрау-Дюрсо утром 30 ноября. За штурвалом находился руководитель некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев, который погиб при крушении. Вертолет направлялся в Анапу. Кроме него на борту никого не было.
По факту катастрофы Южное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и использования воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).