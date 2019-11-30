Комиссия МАК начала расследование крушения вертолета на Кубани

Комиссия МАК начала расследование крушения вертолета на Кубани

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин крушения вертолета на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба МАК.

Вертолет Robinson разбился в Краснодарском крае около поселка Абрау-Дюрсо утром 30 ноября. За штурвалом находился руководитель некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев, который погиб при крушении. Вертолет направлялся в Анапу. Кроме него на борту никого не было.

По факту катастрофы Южное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и использования воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).