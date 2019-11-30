В регионах прошли пикеты в защиту медработников

В Москве у здания Минздрава, а также в других городах страны прошла серия одиночных пикетов против сокращения врачей в больницах и оптимизации медицинских учреждений. Об этом в Twitter сообщил профсоюз медработников «Альянс врачей».

Как сообщил РБК пресс-секретарь «Альянса врачей» Иван Коновалов, в пикетах в столице приняли участие более ста человек.

«Это была как очередь на одиночный пикет. Всего у нас акции пришли в 20 городах России. В трех городах — Кургане, Саратове и Пензе — были согласованные массовые пикеты», — рассказал он.

По словам Коновалова, ни в одном из регионов — участников акции в защиту врачей не было меньше 30 человек. Он сообщил, что в Сочи сотрудники центра «Э» задержали Юлию Волкову, председателя региональной организации «Альянс врачей». «Там один человек стоял в пикете, а Волкова в этот момент его фотографировала. К ней подошел сотрудник центра «Э» и сказал, что фотографировать пикет нельзя, потому что тогда пикет становится массовым», — сообщил Коновалов.