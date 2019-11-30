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В регионах прошли пикеты в защиту медработников

В Москве у здания Минздрава, а также в других городах страны прошла серия одиночных пикетов против сокращения врачей в больницах и оптимизации медицинских учреждений. Об этом в Twitter сообщил профсоюз медработников «Альянс врачей».

Как сообщил РБК пресс-секретарь «Альянса врачей» Иван Коновалов, в пикетах в столице приняли участие более ста человек.

«Это была как очередь на одиночный пикет. Всего у нас акции пришли в 20 городах России. В трех городах — Кургане, Саратове и Пензе — были согласованные массовые пикеты», — рассказал он.

По словам Коновалова, ни в одном из регионов — участников акции в защиту врачей не было меньше 30 человек. Он сообщил, что в Сочи сотрудники центра «Э» задержали Юлию Волкову, председателя региональной организации «Альянс врачей». «Там один человек стоял в пикете, а Волкова в этот момент его фотографировала. К ней подошел сотрудник центра «Э» и сказал, что фотографировать пикет нельзя, потому что тогда пикет становится массовым», — сообщил Коновалов.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю РБК сообщили, что не обладают сведениями по данному случаю. «Я видел эти публикации в СМИ. У меня [в пресс-службе] пока нет информации по этому поводу», — сказал представитель полиции.

РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава.

28 ноября стало известно, что в Волгограде умерла годовалая девочка, которая ждала операцию у врача-трансплантолога Михаила Каабака. Девочка была пациенткой Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ). Ее выписали из клиники после увольнения Каабака 12 ноября. Поводом для увольнения, по словам занимающегося пересадкой почек врача Каабака, стало расхождение во мнениях с Минздравом по поводу методов лечения.

Ребенок какое-то время после выписки находился в Москве, его родители ждали, как разрешится ситуация с трансплантологом. Однако потом они улетели в Волгоград. Позднее девочка умерла. По заявлению Минздрава, причиной ее смерти стала пневмония.

Теги: пикет, врачи, здравоохранение, новости РБК
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