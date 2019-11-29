«Аэрофлот» увеличил прибыль вдвое в третьем квартале

Фото: CTK / ТАСС

Чистая прибыль группы «Аэрофлот» за третий квартал 2019 года составила 29,1 млрд руб. Это в два раза превышает аналогичную сумму за период третьего квартала прошлого года (12,997 млрд руб.). Об этом говорится в отчетности компании по МСФО, поступившей в РБК.

Чистая прибыль компании за девять месяцев 2019 года составила 20,3 млрд руб., выручка — 524 млрд руб.

В компании отметили, что операционные расходы за девять месяцев 2019 года возросли на 15,8% и составили 462, 2 млрд руб. Это связано с ростом объема операций, объяснили в «Аэрофлоте».

Сопоставляя результаты летнего периода этого года с предыдущим, в компании уточнили, что необходимо учитывать проведение в России чемпионата по футболу в 2018 году. Мероприятие способствовало высокому спросу как на зарубежных, так и на внутренних направлениях, пояснили там. В 2019 году компания увеличила количество пассажиров: за первые девять месяцев «Аэрофлот» перевез 46,7 млн пассажиров, что на 10,6% больше результата аналогичного периода 2018 года.

За второй квартал 2019 года чистая прибыль «Аэрофлота» составила 6,9 млрд. руб. В первом квартале компания, напротив, понесла убытки в 15,7 млрд руб. Это объясняли высокими ценами на керосин, курсовым давлением и закрытием воздушного пространства над Пакистаном.