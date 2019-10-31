«Аэрофлот» впервые урезал владельцам платиновых карт доступ в бизнес-зал

С 1 ноября пассажиры бизнес-класса и обладатели платиновых карт лояльности «Аэрофлота», вылетающие из Магнитогорска по билетам комфорт- и экономкласса, не смогут воспользоваться услугами бизнес-зала

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Аэрофлот» впервые расширил ограничение на доступ в бизнес-залы на пассажиров бизнес-класса и владельцев карт лояльности авиакомпании платинового уровня. С 1 ноября они не смогут воспользоваться услугами бизнес-зала в аэропорту Магнитогорска.

На сайте «Аэрофлота» сообщается, что в качестве компенсации владельцам платиновых карт, совершающим перелет классами комфорт и эконом, будет начислено 3 тыс. миль в программу лояльности, а пассажирам бизнес-класса — 4 тыс.

Об изменении правил доступа в бизнес-залы «Аэрофлот» впервые объявил в середине августа. Тогда возможности воспользоваться услугами бизнес-залов в аэропортах Архангельска и Магнитогорска лишились владельцы золотых карт программы «Аэрофлот Бонус» с билетами комфорт- и экономкласса.

Позднее список аэропортов, в бизнес-залы которых доступ для таких пассажиров был закрыт, существенно расширился. Сейчас для них ограничен доступ в бизнес-залы аэропортов Астрахани, Барнаула, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Геленджика, Грозного, Иркутска, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных Вод, Мурманска, Нижневартовска, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Ставрополя, Томска, Тюмени, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Челябинска и Якутска. Однако на владельцев платиновых карт и пассажиров бизнес-класса ограничения до сих пор не распространялись.

На сайте «Аэрофлота» билеты бизнес-класса на рейсы из Магнитогорска в Москву на 1 ноября предлагаются по цене от 33,8 тыс. руб. Чтобы получить платиновую карту авиакомпании, пассажиру нужно совершить в течение одного года не менее 50 перелетов бизнес-классом либо набрать за тот же срок в программе лояльности 125 тыс. миль. За один перелет экономклассом авиакомпания начисляет 500 миль и больше в зависимости от расстояния и стоимости билета.