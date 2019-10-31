«Аэрофлот» впервые урезал владельцам платиновых карт доступ в бизнес-зал

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 12:34
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 71,19 (+0,18) Quote, 12:34
«Исламское государство» выбрало нового лидера после смерти аль-Багдади Политика, 18:39 «Химки» впервые за 15 лет вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу Спорт, 18:37 В школе Первоуральска опровергли драку учеников на расовой почве Общество, 18:34 Шесть историй: как построить успешный бизнес в эпоху социальных сетей РБК Стиль и Henderson, 18:33 Спасатели достали мужчину из Москвы-реки рядом с храмом Христа-Спасителя Общество, 18:33 Азербайджанская SOCAR получила почти 10% в Антипинском НПЗ Бизнес, 18:28 Мамут сохранил контроль над СМИ группы Rambler после сделки со Сбербанком Технологии и медиа, 18:24 Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 по примеру автомата Калашникова Политика, 18:18 Отец главы администрации президента уйдет из АвтоВАЗа Бизнес, 18:17 Криминалисты из Москвы поедут расследовать убийство в детсад Нарьян-Мара Общество, 18:13 Агент игрока «Спартака» подтвердил интерес со стороны английских клубов Спорт, 18:09 Bitcoin подорожал: почему риск падения курса остался Крипто, 18:06 Задержанный за убийство в детском саду сообщил о «заклинании из книжки» Общество, 18:01 Как «Лента» зарабатывает на зожниках Pro, 18:00
Общество ,  
0 
«Аэрофлот» впервые урезал владельцам платиновых карт доступ в бизнес-зал
С 1 ноября пассажиры бизнес-класса и обладатели платиновых карт лояльности «Аэрофлота», вылетающие из Магнитогорска по билетам комфорт- и экономкласса, не смогут воспользоваться услугами бизнес-зала
Аэрофлот AFLT ₽105,8 +1,24% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Аэрофлот» впервые расширил ограничение на доступ в бизнес-залы на пассажиров бизнес-класса и владельцев карт лояльности авиакомпании платинового уровня. С 1 ноября они не смогут воспользоваться услугами бизнес-зала в аэропорту Магнитогорска.

На сайте «Аэрофлота» сообщается, что в качестве компенсации владельцам платиновых карт, совершающим перелет классами комфорт и эконом, будет начислено 3 тыс. миль в программу лояльности, а пассажирам бизнес-класса — 4 тыс.

Об изменении правил доступа в бизнес-залы «Аэрофлот» впервые объявил в середине августа. Тогда возможности воспользоваться услугами бизнес-залов в аэропортах Архангельска и Магнитогорска лишились владельцы золотых карт программы «Аэрофлот Бонус» с билетами комфорт- и экономкласса.

Позднее список аэропортов, в бизнес-залы которых доступ для таких пассажиров был закрыт, существенно расширился. Сейчас для них ограничен доступ в бизнес-залы аэропортов Астрахани, Барнаула, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Геленджика, Грозного, Иркутска, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных Вод, Мурманска, Нижневартовска, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Ставрополя, Томска, Тюмени, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Челябинска и Якутска. Однако на владельцев платиновых карт и пассажиров бизнес-класса ограничения до сих пор не распространялись.

На сайте «Аэрофлота» билеты бизнес-класса на рейсы из Магнитогорска в Москву на 1 ноября предлагаются по цене от 33,8 тыс. руб. Чтобы получить платиновую карту авиакомпании, пассажиру нужно совершить в течение одного года не менее 50 перелетов бизнес-классом либо набрать за тот же срок в программе лояльности 125 тыс. миль. За один перелет экономклассом авиакомпания начисляет 500 миль и больше в зависимости от расстояния и стоимости билета.

Введение ограничений «Аэрофлот» объяснял экономической целесообразностью. Источник РБК в авиакомпании утверждал, что средняя стоимость обслуживания пассажиров в российских бизнес-залах существенно выше, чем в Европе. По его словам, на Западе стоимость обслуживания одного пассажира в бизнес-зале может достигать €40 (менее 3 тыс. руб.), а в России даже в небольших региональных аэропортах «Аэрофлот» тратит на одного клиента 5–7 тыс. руб.

Собеседник РБК отмечал также, что в бизнес-залах стоимость посещения не соответствует качеству предоставляемых услуг, а потому многие пассажиры предпочитают получить вместо визита в них дополнительные мили.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Аэрофлот», Магнитогорск
Материалы по теме
«Аэрофлот» закроет бизнес-залы в 18 городах для обладателей золотых карт
Бизнес
«Аэрофлот» ограничит пассажирам с золотыми картами доступ в бизнес-залы
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter