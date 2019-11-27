Партия Порошенко выступила против возобновления закупок газа у России

Петр Порошенко (Фото: Global Look Press)

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства». Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте партии.

По словам представителей «Европейской солидарности», попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены «скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины».

В тексте отмечается, что именно из-за «газового шантажа» Украина согласилась предоставить возможность России размещать свой флот в Севастополе, что привело к «аннексии Крымского полуострова и войне в Донбассе».

«Украина в течение четырех лет не покупает газ в России, и Кремль зря пытается вернуть нас на «газовую иглу», — отмечается в заявлении.