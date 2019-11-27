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Партия Порошенко выступила против возобновления закупок газа у России
Петр Порошенко (Фото: Global Look Press)

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства». Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте партии.

По словам представителей «Европейской солидарности», попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены «скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины».

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В тексте отмечается, что именно из-за «газового шантажа» Украина согласилась предоставить возможность России размещать свой флот в Севастополе, что привело к «аннексии Крымского полуострова и войне в Донбассе».

«Украина в течение четырех лет не покупает газ в России, и Кремль зря пытается вернуть нас на «газовую иглу», — отмечается в заявлении.

В связи с этим партия Порошенко потребовала у президента Украины Владимира Зеленского и председателя Рады Дмитрия Разумкова отказаться от любых уступок России в газовом вопросе и применить санкции в отношении министра энергетики Алексея Оржеля, который анонсировал ранее восстановление прямых поставок газа, в частности инициировать против него расследование на предмет «российского влияния».

В ноябре министр энергетики России Александр Новак заявил, что между Москвой и Киевом обсуждается возможность возобновления прямых поставок на Украину российского газа в объеме 15 млрд куб. м в год. Этот вопрос может быть решен в рамках пакетного соглашения по вопросам поставок и мирового соглашения по судебному спору, подтверждал еврокомиссар Марош Шефчович.
 

Теги: Петр Порошенко, Украина, газ
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