СМИ сообщили о найденных в Ленобласти внучкой останках пропавшей бабушки

В Ленинградской области женщина на даче нашла останки своей бабушки, в домике также обнаружили более 300 тыс. руб., пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы. Информацию подтвердил собеседник телеканала 78.ru в полиции.

По данным портала, в правоохранительные органы обратилась 36-летняя женщина, которая нашла останки своей 81-летней бабушки, пропавшей в октябре, на участке садоводства «Дружба» в Сланцевском районе. Прибывшие на вызов полицейские нашли фрагменты скелета без черепа и ступней, а также одежду пожилой женщины, ее документы, квитанции об оплате коммунальных услуг и связку ключей, сообщил телеканал. В садовом домике пенсионерки они также обнаружили рюкзак с 324 тыс. руб. крупными купюрами. Сейчас полиция проводит проверку случившегося.

РБК направил запрос в пресс-службу следственного управления СК по Ленинградской области.

В начале августа в Хабаровском крае 83-летняя женщина ушла в лес за грибами и пропала, после чего полиция и волонтеры начали ее искать. Они наткнулись на медведя, рядом с логовом которого нашли и пенсионерку, увязшую в заиленном ручье и пытавшуюся отпугивать хищника. Пострадавшую госпитализировали.