В Хабаровском крае пенсионерка сутки провела в трясине рядом с медведем

В Хабаровском крае 83-летняя жительница села Сита почти сутки провела в воде заиленного ручья в тайге, отпугивая медведя рычанием. Об этом сообщает «Хабаровск сегодня» со ссылкой на волонтеров местной организации «Лига Спас», которые занимаются поиском пропавших людей.

Анна Землякова ушла в лес за грибами и пропала почти на сутки, после чего ее родственники обратились в организацию. Ночью в лес вместе с полицейскими отправились волонтеры, наткнувшиеся на медведя. «Зажгли файеры, шумом его отпугнули, и решили возвращаться в поселок на базу. Был уже первый час ночи. У нас фонари уже почти сели», — описала ситуацию участница поиска Ольга Щукина. Позднее к волонтерам присоединились люди с оружием, и они вновь направились к логову медведя. Там они и обнаружили стоящую по пояс в воде пенсионерку. Она увязла в ручье, который находился рядом с логовом животного.

«Она пыталась рычать, чтобы отпугнуть от себя зверя. Когда ее вытаскивали, зверь ходил кругами вокруг нас», — рассказала волонтер Ольга Щукина. Дочь пенсионерки добавила, что пострадавшую доставили в больницу, об угрозе ее жизни не сообщается.