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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
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В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.

По данным следователей, давность наступления смерти составляет более одного года. По факту произошедшего завели дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Мужчин проверят на причастность к преступлению, также будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в лесу в Подмосковье нашли скелетированное тело мужчины, умершего около года назад. Он числился в розыске как пропавший без вести. По данным следствия, мужчина состоял в сообществе практиковавших выживание в экстремальных условиях.

Теги: задержание, Москва, останки
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